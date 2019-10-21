Писатель и телеведущий Хо Чжи Ун идёт на поправку

© MBC

Писатель и телеведущий Хо Чжи Ун (허지웅) впервые после тяжёлой болезни принял участие в телесъёмках. Выпуск телепередачи «Моя одинокая жизнь» с его участием вышел в прошлую пятницу.

Хо Чжи Ун победил страшный недуг – рак крови. В отличие от прошлых лет жизни теперь он начинает каждое утро с зарядки и занятий йогой, а перед завтраком обязательно принимает пищевые добавки. Хо на протяжение месяца активно занимается йогой и добился высоких результатов. Всё это стало возможным благодаря особой программе, о которой он рассказал в телепередаче.