На экраны кинотеатров вышел фильм «Ким Чжи Ён 1982 года рождения»





Фильм южнокорейского режиссёра Ким До Ён «Ким Чжи Ён 1982 года рождения» (82년생 김지영) выходит на экраны кинотеатров в эту среду, 23 октября. Он рассказывает об истории обычной южнокореянки по имени Ким Чжи Ён, о всех тех проблемах, с которыми сталкиваются представительницы женского пола её поколения.

Сюжет фильма создан по мотивам одноимённого романа писательницы Чо Нам Чжу, написанного в октябре 2016 года. Книга получила широкий отклик в обществе, за всё время было продано более миллиона экземпляров. И вот спустя несколько лет выходит экранизированная версия романа, главные роли в котором исполнили популярные южнокорейские актёры Кон Ю (공유) и Чон Ю Ми (정유미).

Фильм несколько отличается от оригинала и имеет более положительную концовку. По словам автора романа Чо Нам Чжу, книжная версия получила дальнейшее развитие в новом фильме.