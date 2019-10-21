Вышел саундтрек «Miracle» сериала «Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон»





Саундтрек «Miracle» из сериала телеканала KBS2 «Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон» (조선로코–녹두전) был опубликован в прошлый вторник, 15 октября.

Песня была написана с участием именитых музыкальных продюсеров ZigZag Note, Мун Сан Сон (문상선) и moonc, создавших ряд хитов для таких групп как «TWICE» (트와이스), «NCT 127», «Apink» (에이핑크).

Песню исполнил певец WOOZI (Ли Чжи Хун / 이지훈), участник группы «SEVENTEEN» (세븐틴). Это популярный музыкальный коллектив, известный своим творчеством как в Корее, так и за её рубежом. Для WOOZI это стал первый саундтрек в его сольной карьере.

Напомним, сериал «Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон» выходит на телеканале KBS2 каждые понедельник и вторник в 22:00 по Сеульскому времени.