Ким Чжи Ён 1982 года рождения (82년생 김지영 / KIM JI-YOUNG, BORN 1982, 2019)

На тему дня: комментарий к главной новости
Президент РК выступил в Национальном собрании
2019-10-22
#Новости шоу-бизнеса l 2019-10-21
Режиссер: Ким До Ён
Жанр: драма
В ролях: Чон Ю Ми, Кон Ю
Премьера: 23 октября 2019 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.
Фильм повествует о жизни главной героини по имени Ким Чжи Ён, родившейся в 1982 году. Ким Чжи Ён является любящей дочерью и матерью, заботливой женой и коллегой. Её муж и дочь, а также родственники придают ей сил и надежду. Однако с некоторых пор она начинает вести себя странным образом, будто внутри неё - другой человек. Муж героини Тэ Хён старается не показывать вида, боясь обидеть свою супругу, которая всё время повторяет фразу «всё хорошо».
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-10-22
2019-10-22
2019-10-21 14:28:23