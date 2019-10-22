Ким Чжи Ён 1982 года рождения (82년생 김지영 / KIM JI-YOUNG, BORN 1982, 2019)





Режиссер: Ким До Ён

Жанр: драма

В ролях: Чон Ю Ми, Кон Ю

Премьера: 23 октября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Фильм повествует о жизни главной героини по имени Ким Чжи Ён, родившейся в 1982 году. Ким Чжи Ён является любящей дочерью и матерью, заботливой женой и коллегой. Её муж и дочь, а также родственники придают ей сил и надежду. Однако с некоторых пор она начинает вести себя странным образом, будто внутри неё - другой человек. Муж героини Тэ Хён старается не показывать вида, боясь обидеть свою супругу, которая всё время повторяет фразу «всё хорошо».