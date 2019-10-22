Президент РК выступил в Национальном собрании

Президент РК Мун Чжэ Ин выступил в Национальном собрании, представив видение государственной политики на оставшийся срок пребывания на посту главы государства. Суть выступления можно выразить в цели по созданию страны, в которой царит благополучие для всех, обеспеченное за счёт мирной, справедливой, всеобъемлющей и инновационной экономики. Таким образом, глава государства разъяснил парламентариям политику правительства перед рассмотрением проекта бюджета на следующий год, обратившись к ним за поддержкой. Обращение Мун Чжэ Ина привлекает особое внимание, поскольку было сделано после скандала вокруг бывшего министра юстиции РК Чо Гука. Он был назначен президентом на данный пост, несмотря на протесты оппозиции. Это вызвало митинги как среди протестующих, так и среди поддерживающих Чо Гука. Помимо этого прокуратура начала расследование в отношении членов его семьи. В итоге, Чо Гук покинул свой пост. Однако споры правящих сил и оппозиции не утихли.





В своей речи Мун Чжэ Ин сделал большой акцент на справедливости во всех сферах жизни. По его словам, только при достижении этого условия возможна реализация мира, инноваций и построение страны всеобъемлющего процветания. В этом аспекте он уделил особое внимание сфере образования и вопросу реформирования прокуратуры. Можно сказать, что именно эти две темы находились в центре скандала вокруг Чо Гука. Вероятно, поэтому глава государства затронул данный момент. Он указал на намерение провести реформирование системы поступления в вузы в сторону уравнения условий для всех абитуриентов.





Президент отметил неотложность реформирования прокуратуры. Именно эта задача была главным аргументом при назначении Чо Гука на пост министра юстиции. Ещё со времён работы в администрации президента он был одним из активных приверженцев реформирования прокуратуры. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Это указывает на сохранение планов правительства по пересмотру правил работы прокуратуры, несмотря на уход Чо Гука. Помимо этого Мун Чжэ Ин призвал Национальное собрание как можно быстрее рассмотреть законопроекты о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников, а также об изменении структуры следственных полномочий. Коснувшись проекта бюджета на следующий год, глава государства подчеркнул важность финансовых мер в выходе страны из экономически сложной ситуации. При этом он указал на то, что РК имеет одну из наиболее стабильных финансовых систем в мире, и это стало ответом на опасения по поводу ухудшения ситуации в финансовой сфере. Мун Чжэ Ин предложил наладить диалог политических сил для нормализации работы парламента. В оппозиции выступление президента раскритиковали. Было отмечено, что глава государства не дал объяснений по скандалу вокруг Чо Гука, а ответственность за общественные споры переложил на политиков.



