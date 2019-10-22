Компания AiPlus –разработчик камеры для выращивания зелени

© AIPLUS

С 8 по 11 октября в Корейском центре выставок и конференций KOEX проходила юбилейная 50-я выставка Korea Electronics Show. Она примечательна тем, что в этом году исполняется 60 лет южнокорейской отрасли электроники. В выставке приняли участие 750 отечественных и зарубежных компаний, которые показали свои технологии и продукцию. 16 разработок были удостоены наград за инновации. В нескольких передачах мы познакомим вас с их производителями. Первая на очереди - компания AiPlus (에이아이플러스). Познакомит нас с ней соучредитель компании господин Квон О Ён.





Разработанная нами камера для выращивания зелени Plantbox является, по сути, полем или садиком, выполненным в виде обычного бытового прибора. Те, кто занимался выращиванием чего-либо на земле, прекрасно знают, что это занятие требует много труда и знаний. Поэтому многие бросают это дело, не добившись успеха. Мы задумались над тем, в чём же состоит трудность работы с землёй, и как сделать её более комфортной и удобной. В итоге была создана умная камера для выращивания зелени Plantbox.





В этом году на выставке Korea Electronics Show разработка компании AiPlus под названием Plantbox получила награду за лучший дизайн. Сама компания является стартапом, созданным в прошлом году. Система работы камеры Plantbox очень проста. В тот момент, когда пользователь вставляет специальную капсулу, аппарат считывает код и начинает работу в установленном алгоритме, обеспечивая нужный уровень освещения, температуры, влаги и подачи питательных веществ. Дизайн также отличается от аналогов. Если раньше для выращивания зелени в домашних условиях приходилось использовать под это занятие весь балкон, то Plantbox выглядит как обычный бытовой прибор и с виду походит на небольшой холодильник. Компания AiPlus берёт своё начало с программы развития новых венчурных проектов Samsung Electronics.





В 2004 году я начал работать в отделе беспроводных технологий Samsung Electronics. Сначала я занимался разработкой мобильных телефонов. Моя нынешняя деятельность далека от этого. Соучредитель AiPlus Чхве Сон Мук работал в Samsung Electronics с 2006 года в отделе бытовой техники. В какой-то момент мы задались целью создать что-нибудь, совместив его знания и опыт в бытовой электронике и мой опыт в сфере интернета вещей. Чхве Сон Мук по вечерам занимался уходом за земельным участком. Как я говорил, это трудоёмкое занятие. В итоге, он бросил это дело и предложил идею переделать холодильник, создав внутри условия, при которых зелень будет отлично расти. Мне идея понравилась. Я помню, что родители, городские жители, всегда выращивали что-то на крыше дома.





Толчок к идее создания Plantbox дал опыт Чхве Сон Мука в работе на земле. Многие городские жители также увлекаются этим, чтобы поставить на стол дары огорода, выращенные своими руками. Но большинство в итоге отказываются продолжать это занятие, столкнувшись с множеством трудностей. Зная такое положение дел, Квон О Ён и Чхве Сон Мук, разработали Plantbox, применив свои знания в сфере бытовой техники и интернета вещей.





© AIPLUS

В Plantbox происходит автоматическая настройка температуры и влажности. Освещение обеспечивается за счёт ламп LED, которые создают условия фотосинтеза. Помимо этого, мы обеспечили естественный суточный режим для растений, которые, как и люди, должны спать. Поэтому освещение работает как солнце – к вечеру постепенно затухает до полной темноты, а утром понемногу начинает освещать пространство. Почти все процессы фиксируются и регулируются за счёт сенсоров. Мы создали капсулы, которые при попадании в камеру Plantbox дают системе понять, какой вид растений находится внутри. Таким образом, аппарат создаёт оптимальные условия для этих растений. Специальное приложение для смартфонов уведомляет, когда нужно долить воды или заменить расходный материал. В аппарате три секции. Самая нижняя предназначена для подачи воды и удобрений. На верхних полках находятся растения.





AiPlus это не первая компания, решившая попробовать себя в данном секторе. Но предшественники были вынуждены свернуть проекты, не получив должного отклика на рынке из-за неудобств в использовании их разработок или плохо проработанного дизайна. Поэтому AiPlus с самого начала изменила обычный подход, устранив ошибки других компаний. В итоге успех не заставил себя ждать. Стенд AiPlus на выставке пользовался большим интересом посетителей. Plantbox, которому нужно столько же места, как обычному холодильнику, заменяет земельный участок в 3 кв метра. Зелень созревает в среднем за 25 дней. Достаточно 4-5 раз в месяц пополнять резервуар для воды.





Сегодня рынок бытовой техники имеет закрепившуюся структуру. К примеру, он представлен строгим перечнем таких наименований как холодильник, кондиционер, телевизор, стиральная машина и другие. Но теперь из-за различных изменений условий жизни появляются и новые продукты – очиститель воздуха, бытовые аппараты для мониторинга здоровья, массажные кресла. Глядя на это, участники рынка видят надежду на его активизацию. Мы хотим, чтобы наши разработки меняли образ жизни людей в сторону увеличения интереса к выращиванию зелени и её потреблению. В долгосрочной перспективе это может повлиять на снижение уровня заболеваемости гипертонией и диабетом.





В каждой семье есть холодильник. Возможно, придёт время, когда это будет касаться и домашних аппаратов для выращивания полезной зелени. Компания AiPlus может сыграть важную роль в изменении рынка бытовой техники в этом направлении.