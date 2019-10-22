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На фоне опасений по поводу экономического застоя Банк Кореи снизил учётную ставку на четверть процента, и сейчас она составляет 1,25 процента. Это второе снижение за последние три месяца. Подробнее об этом мы поговорим с доктором Ким Ван Чжуном из Института финансов банка Хана.





16 октября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение о снижении учётной ставки на 0,25% до 1,25%. В итоге ставка достигла минимального уровня, на котором она находилась в 2016 году. Стоит отметить, что два члена комитета выступали за замораживание показателя. Это, а также то, что нынешняя отметка является рекордно низкой, говорит, что к вопросу о дополнительном понижении ставки нужно подходить очень сдержанно.





Банк Кореи в июне 2016 года понизил учётную ставку до 1,25%. Через некоторое время, в ноябре 2017 года и в ноябре прошлого года, показатель увеличили в целом на полпроцента. И вот теперь она вновь опустилась до минимальной отметки. Это связано это с опасениями о замедлении роста экономики.





Сегодня проявляются последствия торговой войны США и Китая. Внешние и внутренние условия роста ослабляются, что приводит к падению роста. В этой ситуации снижение ставки было неизбежным. К тому же рост экономики в этом году, который по озвученным в начале года прогнозам Банка Кореи должен был составить 2,7%, может оказаться ниже двух процентов. Распространяется мнение о том, что рост в следующем году также не будет высоким. Рост потребительских цен стабильно снижается, поэтому многие требуют более активной кредитно-денежной политики Банка Кореи.





16 октября управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль заявил на пресс-конференции, что на фоне замедления роста глобальной экономики и затягивания процесса восстановления рынка полупроводников достижение уровня роста экономики в 2,2%, спрогнозированное в июле, выглядит сложно выполнимой задачей. Учитывая этот и другие факторы, Банк Кореи снизил учётную ставку, однако эксперты считают, что это не окажет значительного влияния на экономику.





Разговоры о том, что снижение ставки будет иметь слабый эффект, берут начало от структурных проблем экономики. Южнокорейская экономика – небольшая и открытая, сильно зависящая от внешних факторов. Поэтому внешние изменения влияют на нас напрямую. При ухудшении общей ситуации в мировой экономике снижение учётной ставки Банка Кореи вряд ли приведёт к значительной активизации инвестиций и потребления. К тому же у эффекта таких мер Банка Кореи есть границы, учитывая долгое сохранение низкой ставки и большой объём наличности на рынке. Для того, чтобы снижение учётной ставки имело более ощутимый эффект, нужны не только финансовые вливания, но и эффективное применение этих финансов. Следует одновременно реформировать структуру промышленности через смягчение ограничительных правил.





Снижение учётной ставки нацелено на увеличение денежной массы на рынке для поддержки экономической активности. Однако структура южнокорейской экономики снижает эффект от данных мер. Ведь если не убрать опасения деловых кругов о дальнейшей экономической ситуации, то они не активизируют инвестиции, а домохозяйства не будут увеличивать потребление. Вполне возможно, что Банк Кореи в дальнейшем пойдёт на дополнительное снижение учётной ставки. Конечно, как мы говорили, эффект от этого может быть незначительным, но банк главным образом пытается избежать наихудшего развития ситуации, демонстрируя деловым кругам готовность к активным мерам. На этом фоне в некоторых кругах высказываются предположения о возможности в будущем снижении ставки до нуля.





В случае с США, Великобританией и другими странами, валюты которых являются ключевыми, учётная ставка находится на невысоком уровне. Но в Корее и других странах, чьи валюты ключевыми не являются, она должна быть выше, чем в США и Великобритании. Поэтому даже если Банк Кореи пойдёт на дальнейшее снижение учётной ставки, то оно будет совсем незначительным. В будущем можно ожидать не более двух дополнительных понижений, поскольку Банк Кореи должен учитывать вероятность оттока иностранного капитала, структурные проблемы экономики и финансовой системы и многое другое. Поэтому мы не можем последовать примеру ЕС и Японии, где ставку опускают до нулевой или даже минусовой отметки. Максимум, что возможно, это удержание показателя на уровне от 0% до 1%.





Чрезмерно низкая учётная ставка может обернуться оттоком иностранного капитала и финансовым хаосом. Её снижение до нуля маловероятно, но если Банк Кореи снизит ставку ещё раз, то она впервые в истории составит 1%. Дальнейшее изменение ставки зависит от состояния экономики.