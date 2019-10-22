Рассказ «Журавлиный танец» писателя Ким И Сока





- Лишь двое передавали журавлиный танец следующему поколению – покойный Сон Чжун и я, - с этих слов старик Сон Гу воодушевлённо начал рассказ о тех временах, когда он исполнял журавлиный танец в знаменитом храме Вольгакса, известном также спектаклем «Заснеженная вишня».

- Как жаль, что мне не довелось увидеть ваш танец.





“학춤의 대를 이은 사람은 죽은 성준이와 그리구선 나밖에 없지“

성구영감은 이렇게 허두를 꺼내놓고 나서는

<설중매>의 연극과 함께 유명한 원각사에서

학춤을 추던 그 시절의 이야기를 신이 나서 풀어놓는 것이었다.





“그렇지, 그 때의 춤이 춤이었지. 요즘의 춤이야 그게 어디 춤이라구“

듣는 노인들도 그의 흥을 돋워줬다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Несмотря на то, что Ким И Сок активно критиковал разделение страны и её народа, он не писал критикующих рассказов. В своём творчестве он старался показать процесс падения и разрушения дорогих человеку ценностей, и рассказ «Журавлиный танец» является тому примером.









В молодости старик Сон Гу был артистом, исполнявшим придворный журавлиный танец хакчхум. Сейчас он коротает свою скучную жизнь в доме престарелых, его никто не навещает. Единственную радость ему доставляют рассказы о былых временах, когда он танцевал на сцене журавлиный танец.









Он стоял неподвижно, но мелкая дрожь, охватившая его до кончиков рук и ног, заставляла пот литься градом по лбу, а дыхание учащаться. Продолжая стоять в своей позе, старик подёрнулся и сделал несколько шагов журавлиной походкой. Взгляд его блестящих глаз смягчился, он начал убирать руки подобно журавлю, складывающему крылья. Затем он бесшумно сел на пол, несколько раз изогнул шею и, опустившись на бок, медленно закрыл глаза. Его лицо было спокойным и красивым.





아무것도 움직이는 것이 없으면서도

손끝으로부터 발끝까지

전신을 부드럽게 떨어대는 움직임,

그의 이마에서는 땀이 빗발치고 숨결이 고도로 높아졌다.





그래도 자세를 구지기 않고 서 있던 그는

주춤하고 학의 걸음으로 두어 걸음 걸어 나가고는

지금까지 광채가 나던 눈이 부드러워지며

팔을 차차 거두기 시작했다.

마치도 학이 벌렸던 날개를 거두듯이.





그러고는 사풋이 주저앉아 목을 두어 번 비꼬고서는

옆으로 약간 누인 채, 가만히 눈을 감아 버렸다.

고즈적하고도 아름다운 얼굴이었다.









Писатель Ким И Сок (1914-1964) родился в Пхеньяне. Автор произведений «Грушевое дерево», «Волшебная лампа», «Единорог». Лауреат IV премии «Свободная литература Азии» 1957 года, XIV Сеульской литературной премии 1964 года.