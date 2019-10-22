Лидер КНДР приказал демонтировать южнокорейские объекты в горах Кымгансан 

Северокорейский лидер Ким Чон Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в туристическом комплексе в горах Кымгансан. Он полностью отверг идею о том, что комплекс является символом межкорейских отношений и дал распоряжение о сносе зданий, в результате чего компания «Хёндэ Асан» может потерять статус главного оператора проекта. Напомним, что в 1989 году основатель Hyundai Group Чон Чжу Ён посетил Пхеньян, где обсудил ближайшие перспективы экономического взаимодействия двух Корей. Тогда ему удалось заключить соглашение о создании туристического комплекса в горах Кымгансан.





Первоначальные переговоры по проекту не сильно продвинулись. Первая поездка южнокорейских туристов в горы Кымгансан состоялась лишь 10 лет спустя, когда в ноябре 1998 года морской лайнер “Кымганхо” с южнокорейскими туристами на борту впервые отправился из южнокорейского порта Тонхэ в направлении туристического комплекса. Этому событию предшествовала встреча Чон Чжу Ёна с лидером КНДР Ким Чен Иром. Первоначально южнокорейские туристы жили на теплоходе, поскольку в горах Кымгансан не было достаточного количества объектов для их размещения. Через некоторое время были построены отели и рестораны, и с 2003 года южнокорейские туристы начали ездить в горы Кымгансан на автобусах через сухопутную границу. В 2005 году общее количество туристов, побывавших там, превысило 1 млн человек.





В 2006 году на территории комплекса было открыто отделение банка “Нонхёп”. Два года спустя был дан старт частным автомобильным турам. В это же время было завершено строительство полей для гольфа. Однако в 2008 году туристические поездки были прерваны, когда южнокорейская гражданка Пак Ван Чжа была застрелена при случайном проникновении в запретную для посещения зону. Впоследствии стороны предпринимали усилия для возобновления работы комплекса, однако договориться не удалось и по сей день. В 2009 году председатель Hyundai Group Хён Чжон Ын встретилась с Ким Чен Иром и обсудила возможность возобновления работы комплекса. К сожалению, последующие переговоры так и не состоялись, и в 2011 году южнокорейский персонал был отозван из комплекса Кымгансан. Надежды появились в апреле прошлого года, когда была подписана совместная декларация Юга и Севера, но переговоры не возобновились.





