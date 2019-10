Концерт BTS стал частью реформы в Саудовской Аравии.

© Big Hit Entertainment / Space Bohemian

11 октября случилось очередное событие для ребят из группы BTS. В этот день состоялся концерт 'Love Yourself: Speak Yourself' на стадионе King Fahd International, который находится в Эр-Рияде. Стоит отметить, что ещё никогда в консервативной Саудовской Аравии на стадионе не выступали зарубежные артисты. Между тем, 10 октября рок-группа Нелл представила восьмой альбом «Colors in Black». Как гласит само название альбома, песни рассказывают не просто о чёрной темноте, но о разных оттенках, которых можно увидеть в темном пространстве. Подробности обо всем этом мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».