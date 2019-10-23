



Корейская придворная музыка – это отдельный жанр традиционной музыки, который сочетает в себе мелодии как исконно корейского происхождения, так и китайского. Вот уже тысячу лет некоторые из этих мелодий продолжают пользоваться популярностью среди исполнителей традиционной музыки. В нашем выпуске вы можете подробнее узнать о видах придворной музыки и познакомиться с некоторыми мелодиями.





Выпуск 436. Придворная музыка

* Мелодия «Хванчжонгун» из церемониальной музыки «Мунмё чэреак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Похочжа» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Манпхачонсикчигок» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки