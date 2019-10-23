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2019-10-23
#Мелодии Кореи l 2019-10-23
Корейская придворная музыка – это отдельный жанр традиционной музыки, который сочетает в себе мелодии как исконно корейского происхождения, так и китайского. Вот уже тысячу лет некоторые из этих мелодий продолжают пользоваться популярностью среди исполнителей традиционной музыки. В нашем выпуске вы можете подробнее узнать о видах придворной музыки и познакомиться с некоторыми мелодиями.
Выпуск 436. Придворная музыка
* Мелодия «Хванчжонгун» из церемониальной музыки «Мунмё чэреак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Мелодия «Похочжа» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Мелодия «Манпхачонсикчигок» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23