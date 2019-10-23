Глава 16. Флейта Манпхасикчок (1)

31-й король Син Мун, сын короля Мун Му, построил монастырь Камынса, посвященный его отцу, вблизи Восточного моря. В летописи, которую нашли в этом же монастыре, говорится, что идея строительства Камынса принадлежала королю Мун Му. Но он не успел построить его, поскольку во время строительства умер. После его смерти люди подумали, что их правитель превратился в дракона моря. Строительством монастыря занимался его сын, король Син Мун, и он специально сделал дыру в алтаре, чтобы дракон мог свободно войти в монастырь.

В мае следующего года чиновник морской таможни Пак Сук Чхон сообщил королю: «Случалось одно странное дело. Маленькая гора плывет по морю, и она приближается к монастырю Камынса».

Астролог по имени Ким Чхун Чжиль отметил: «Ваш отец и генерал Ким Ю Син хотят подарить вам неоценимое сокровище, которое поможет защитить страну. Вам стоит посетить эту гору, там вас ждет сюрприз!».

Обрадованный король приказал посланнику посмотреть на эту гору. Посланник доложил: «Ваше величество, форма горы напоминает голову черепахи. На вершине стоит один бамбук, днем гора вместе с бамбуком разделяется на две части, а ночью они объединяются в одно целое».

Король решил сам посмотреть эту гору, и отправился в монастырь Камынса. На следующий день король увидел один бамбук.

Шёл сильный ливень и сверкала молния. Через неделю дождь прекратился, и волны успокоились. Только тогда король смог доплыть до горы. Когда король вошёл в лес, он увидел дракона, который протягивал ему черный нефритовый пояс. Король спросил: «Эта гора с бамбуком разделяется на две части, а ночью они объединяются. С чем это связано?»

Дракон ответил: «Одной рукой в ладоши не хлопнешь. То же самое с этим бамбуком. Чтобы издать звук, два бамбука должны объединиться. Милосердный король должен управлять государством с помощью звука. Если вы сделаете флейту из бамбука, то она поможет вам стать таким правителем. Это подарок от вашего отца и Ким Ю Сина, которые теперь стали драконом моря и небесным богом».

Король подарил дракону шелковые ткани, золото и серебро, потом приказал срубить бамбук. После того, как люди покинули гору, гора и дракон исчезли, как будто ничего и не было.