Арестована супруга бывшего министра юстиции Чо Гука

24 октября арестована профессор Чон Гён Сим, супруга бывшего министра юстиции Чо Гука. Ей предъявлены обвинения по 11-ти пунктам, некоторые из которых имеют отношение к её супругу, поэтому расследование в отношении Чо Гука представляется неизбежным. Среди обвинений - использование поддельного наградного сертификата от университета Тонъян при поступлении их дочери в престижный университет, растрата корпоративных средств, а также махинации с частным инвестиционным фондом. Это, в частности, указание ложных данных в инвестиционном соглашении и приобретение акций с использованием нераскрытой информации.





Обвинение считает, что Чон Гён Сим, являясь супругой высокопоставленного чиновника, злоупотребляла своим положением. Также выяснилось, что в махинациях с инвестиционным фондом она играла практически ключевую роль и является главным подозреваемым. Это в значительной мере усугубляет тяжесть обвинения. В то же время адвокаты Чон Гён Сим отрицают эти обвинения. По их словам, факт подделки наградного сертификата не доказан, а что касается инвестиционного фонда, то прокуратура, по их словам, неверно оценивает факты. В решении о выдаче ордера на арест важную роль играли два обстоятельства: состояние здоровья обвиняемой и ситуация с уничтожением улик. Чон Гён Сим недавно диагностировали опухоль головного мозга, в связи с чем была предъявлена справка о госпитализации и проведении МРТ. Однако в документах отсутствовали название больницы и имя врача. Не было также заключения врача о результатах МРТ.





Сразу после начала расследования Чон Гён Сим распорядилась избавиться от жёсткого диска компьютера, на котором могли содержаться данные об управлении инвестиционным фондом. Это было расценено как попытка уничтожить улики и послужило причиной выдачи судом ордера на арест Чон Гён Сим. С её арестом расследование вплотную приблизилось к самому бывшему министру Чо Гуку. По крайней мере, четыре из 11-ти обвинений его супруге имеют отношение к Чо Гуку. Это, в частности, подделка справки о прохождении стажировки для их дочери и подмена жёсткого диска с целью уничтожения улик. Использование чужого имени для участия в частном инвестиционном фонде также может стать серьёзным пунктом обвинения.



