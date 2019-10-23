Заявления президента США по северокорейской проблематике

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Лидер КНДР приказал демонтировать южнокорейские объекты в горах Кымгансан
2019-10-23
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-10-24
Президент США Дональд Трамп впервые после рабочих переговоров между КНДР и США, состоявшихся 5 октября в Стокгольме, высказался по северокорейской теме. Он отметил, что на северокорейском направлении происходит множество процессов, употребив выражение «важная реконструкция». Видимо, Трамп много размышляет над вопросами Северной Кореи.. Как относиться к заявлениям президента США, расскажет господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований имени Чон Чжу Ёна.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23