Заявления президента США по северокорейской проблематике

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Президент США Дональд Трамп впервые после рабочих переговоров между КНДР и США, состоявшихся 5 октября в Стокгольме, высказался по северокорейской теме. Он отметил, что на северокорейском направлении происходит множество процессов, употребив выражение «важная реконструкция». Видимо, Трамп много размышляет над вопросами Северной Кореи.. Как относиться к заявлениям президента США, расскажет господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований имени Чон Чжу Ёна.