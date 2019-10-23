Традиция заготовки кимчхи в КНДР

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В конце октября южнокорейских домохозяек начинается кимчжан - период зимних заготовок квашеных овощей кимчхи. На Севере, где холоднее, чем на Юге, кимчжан наступает на месяц раньше. Заготовленные кимчхи северокорейцы обычно едят до мая-июня следующего года. В Северной Корее кимчхи являются важнейшей закуской, особенно в зимний период, когда ощущается дефицит овощей. О том, как заготовка солений проходит на Севере, расскажет госпожа Ан Ён Чжа, которая раньше работала шеф-поваром в заведении, где питались руководители КНДР.