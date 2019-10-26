РК откажется от статуса развивающейся страны 

РК намерена отказаться от статуса развивающейся страны во Всемирной торговой организации (ВТО), который наделяет её льготными условиями в вопросе пошлин и государственного субсидирования различных отраслей в целях их защиты. Данный статус позволяет также продлить срок действия пошлин. В уставе ВТО имеются 150 пунктов о привилегированных условиях торгового сотрудничества развивающихся стран в рамках различных соглашений ВТО. В организации нет установленных критериев для определения статуса развивающегося государства, члены организации объявляют об этом самостоятельно. Поэтому США и другие развитые державы постоянно предъявляли претензии по этому поводу, считая, что многие страны с развитой экономикой стремятся в своих целях сохранить статус развивающихся. 26 июля американский президент Дональд Трамп вновь озвучил эту тему, предложив ВТО решить данную проблему в течение 90 дней. В противном случае США намерены в одностороннем порядке прекратить предоставление льготных условий торговли ряду стран.





Дональд Трамп предложил лишить статуса развивающихся те страны, которые являются членами «Большой двадцатки» с развитой экономикой, членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), странами с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка, а также те, на долю которых приходится не менее чем полпроцента всей мировой торговли. Изначально такая позиция была нацелена на Китай. Однако из списка развивающихся стран только РК отвечает всем четырём критериям, предложенным Трампом. Поэтому Сеул не останется в стороне. Кроме того, после заявления президента США об отказе от статуса развивающихся стран заявили Бразилия, Сингапур, ОАЭ и Тайвань.





Правительство РК приняло решение об отказе от статуса развивающейся страны в связи с выводами о бессмысленности его сохранения. В нынешних условиях в рамках ВТО РК вряд ли будет признана развивающейся. Но важнее этого отношения с США. Кроме того, неизвестно, когда в ВТО начнутся переговоры по этому вопросу. До тех пор все льготы торговых отношений сохраняются. Отказавшись от статуса развивающегося государства, РК, в первую очередь, может выиграть в сфере экспорта автомобилей. Между тем, министерство торговли США представило доклад с рекомендацией о повышении пошлин на импортные автомобили и автозапчасти согласно статье 232 Закона о расширении торговли, которая нацелена на защиту внутренней промышленности. США могут исключить РК из списка объектов такой меры в связи с действующим соглашением о свободной торговле. Опасения всё ещё остаются, но теперь шансы РК повышаются. Беспокойство растёт по сельскохозяйственной отрасли, которая может оказаться под ударом в связи с потерей статуса развивающегося государства. Правительство намерено сделать всё возможное для защиты отрасли.



