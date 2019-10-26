РК и США обсуждают распределение расходов на содержание американских войск в РК

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23 октября начался второй раунд южнокорейско-американских переговоров по 11-му соглашению о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Южнокорейскую делегацию возглавил бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую - Джеймс Дехарт из госдепартамента. В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров стороны пришли к общему мнению, что вопрос о распределении расходов должен быть решён до конца этого года, однако пока обе стороны видят будущее по-разному. По словам южнокорейского представителя Чон Ын Бо, вопрос должен решаться разумно и справедливо в рамках имеющихся экономических возможностей и с учётом правил функционирования двустороннего альянса.

Точная сумма расходов, которую запрашивала американская сторона во время первого раунда переговоров, не обсуждалась, однако эксперты предполагают, что она превысит нынешние расходы в пять раз. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения расходов южнокорейской стороны. По его словам, США тратят на содержание своего контингента около 5 млрд долларов в год.

В РК поднимается волна протестов против столь резкого увеличения расходов на американскую армию. Подобная система взаимоотношений напоминает уже больше не союзничество, а работу по найму. Действующее соглашение о распределении расходов заканчивается в конце этого года. В прошлом году расходы уже были значительно увеличены по требованию США. На этот раз американская сторона настаивает на том, чтобы Сеул взял на себя расходы на содержание военного имущества, проведение совместных учений, а также проживание американских военных и их семей. Другими словами, Вашингтон требует, чтобы практически все расходы на содержание американского контингента взял на себя Сеул.