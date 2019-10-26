Премьер-министры РК и Японии встретились в Токио

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24 октября премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча состоялась в Токио и продлилась 20 минут. В ходе переговоров стороны согласились с тем, что отношения между двумя странами, которые являются важными соседями, нельзя оставлять в нынешнем состоянии. Они отметили необходимость возобновления диалога на различных уровнях для скорейшего улучшения межгосударственных отношений. Была отмечена также важность сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы как на двусторонней, так и на трёхсторонней основе с участием США. Ли Нак Ён передал главе японского правительства письмо от президента Мун Чжэ Ина, однако вопрос о возможности проведения южнокорейско-японского саммита не затрагивался.

Ли Нак Ён отметил, что РК, как и Япония, с 1965 года неуклонно следовала условиям базового договора о двусторонних отношениях и намерена делать это и в будущем. Синдзо Абэ, в свою очередь, упомянул о необходимости соблюдения данных обещаний и призвал к активному двустороннему дипломатическому диалогу. Оба политика сошлись во мнении о необходимости активизации гражданских обменов, в том числе и среди молодёжи. Напомним, что Ли Нак Ён посетил Токио для участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

Отношения между Сеулом и Токио обострились после того, как в октябре прошлого года Верховный суд РК принял решение о выплате компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. В июле этого года Япония ужесточила контроль за экспортом в РК трёх видов промышленного сырья и исключила её из списка приоритетных торговых партнёров. В ответ Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка и решил не продлевать соглашение об обмене военной информацией.