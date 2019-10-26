Президент РК выступил в Национальном собрании

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22 октября президент РК Мун Чжэ Ин выступил в Национальном собрании. Он призвал депутатов принять бюджет на 2020 год и представил направления политики страны на оставшийся срок пребывания на посту главы государства. По словам президента, в следующем году роль масштабного финансирования важна как никогда. «В условиях торговых войн между США и Китаем, а также расширения политики протекционизма состояние мировой экономики быстро ухудшается, что отрицательно влияет на южнокорейскую экономику, зависимую от экспорта», - отметил глава государства. Увеличенный бюджет, предусмотренный на следующий год, послужит защитой от воздействия внешних экономических факторов и поможет активизировать национальную экономику.

Что касается политики страны, то Мун Чжэ Ин сделал акцент на справедливости, без которой невозможно инновационное, всеобъемлющее и мирное развитие. Говоря о политике справедливости, президент подчеркнул необходимость реформирования системы образования и прокуратуры. Особенно остро эти проблемы стоят из-за недавнего конфликта вокруг кандидатуры Чо Гука, который был назначен на пост министра юстиции вопреки возражениям со стороны оппозиции. Президент отметил неотложность реформирования прокуратуры. Именно эта задача была главным аргументом при назначении Чо Гука на пост министра юстиции.

Правящая партия встретила выступление главы государства аплодисментами, тогда как оппозиция выразила явное недовольство. Тем не менее, президент призвал правящие силы и оппозицию к восстановлению конструктивного диалога и регулярным встречам глав партий.