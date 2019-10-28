Возвращение дивы корейской эстрады Ин Сун И

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Певица Ин Сун И (인순이) выпускает новый сингл-альбом после долгого перерыва. По данным продюсерской компании Humap Contents, его выход запланирован на следующий понедельник. Это первая песня певицы за последние 4 года. Предыдущая была опубликована в 2015 году.

В этот раз артистка работала вместе с известным композитором Ким И На (김이나), написавшей слова к легендарному хиту певицы «Отец». Ин Сун И представила общественности новую песню «Счастье» в минувшую субботу во время передачи телеканала KBS2 «Immortal Songs: Singing the Legend».

Ин Сун И дебютировала в 1978 году в составе группы женского трио «Хичжамэ». С тех пор прошло уже более 40 лет, однако она по-прежнему занимается эстрадной деятельностью. Параллельно с этим артистка возглавляет школу «Хэмиль хаккё», где курирует вопросы воспитания детей из мультикультурных семей.