Бантхан Сонёндан (BTS) установила рекорд Книги Гиннеса

Музыкальный коллектив Бантхан Сонёндан (BTS) установил рекорд Книги Гиннеса по количеству подписчиков в приложении «Тик Ток» (TikTok). Более миллиона человек подписались на аккаунт южнокорейских артистов спустя 3 часа 31 минуту после его открытия. По прошествии 59 часов общее количество подписчиков составило 3 млн пользователей.

Другой рекорд был установлен на платформе YouTube. Музыкальный клип «Boy With Luv» за сутки набрал 7 млн 600 тыс. просмотров. Альбом «MAP OF THE SOUL: PERSONA», в состав которого вошёл данный хит, стал самым продаваемым музыкальным альбомом в Корее в июле этого года. Всего было продано почти 4 млн экземпляров.