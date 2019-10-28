Документальная веб-драма «Неизвестные герои» от KBS

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Прокуратура РК сочла незаконным сервис аренды автомобилей TADA
2019-10-29
Показ документальной веб-драмы телеканала KBS «Неизвестные герои» (숨은 영웅들) стартовал в этот понедельник. Контент был опубликован на телеканале KBS World 24, в YouTube и Facebook.
В основу сюжета легли реальные истории призёров конкурса общественного фонда LG за вклад в общество. Веб-драма представляет собой короткий видеоролик длительностью 3-5 минут. Это случаи из жизни обычных граждан, проявивших мужество и гражданскую ответственность в экстремальных ситуациях. Примером тому являются история 30-летней женщины и пенсионерки, которые оказались заблокированы в автомобиле во время проливного дождя в Кванчжу в 2017 году, а также случай из жизни южнокорейца Чхве Ин Хо, спасшего трёхлетнего ребёнка.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-10-29
2019-10-29
2019-10-28