Группа SuperM несколько недель держится в музыкальном чарте «Billboard 200»

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2019-10-29
Корейский коллектив SuperM на протяжении двух недель занимает верхние строчки в музыкальном рейтинге США «Billboard 200».
По состоянию на 27 октября новый альбом группы «Super M - The 1st Mini Album» находится на 11 строчке, а 10 дней назад он уверенно возглавлял список. Таким образом, южнокорейские певцы на протяжении двух недель держатся в верхней половине американского чарта.
Напомним, новый альбом группы был опубликован 4 октября. Всего было продано 164 тыс. экземпляров на территории США. Одновременно с этим коллектив занял первые места сразу в 8 музыкальных чартах США. Американские СМИ по достоинству оценили талант корейских певцов. По их словам, то, что сделал коллектив SuperM - непростая задача даже для исполнителей с мировым именем.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-10-29
2019-10-29
2019-10-28