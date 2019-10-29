«Семейное дело» (니나 내나 / Family Affair, 2019)





Режиссер: Ли Дон Ун

Жанр: драма

В ролях: Чан Хэ Чжин, Тхэ Ин Хо, Ли Га Соп

Премьера: 30 октября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





«Неожиданное письмо от матери, оставившей родных детей. Лучше поздно, чем никогда.»





Два брата и сестра Кён Хван, Чэ Юн и Ми Чжон живут в городе Чинчжу провинции Кёнсан-Намдо. Однажды они получают необычное письмо, в котором написана лишь одна строка «Я скучаю по вам». Как оказалось, письмо отправила их родная мать, оставившая семью несколько лет назад.

После ухода матери погиб их брат Су Ван. Старшая сестра Ми Чжон стала главой семьи и присматривала за двумя братьями. Она до сих пор не может простить матери её поступок. Второй сын Кён Хван также заботится о семье - младшем брате Чэ Юне и больном отце. Совсем скоро Кён Хван сам станет отцом. Второй сын Чэ Юн по профессии писатель, он проживает отдельно.

Вся семья была удивлена нежданному письму матери. Несмотря на столько лет разлуки, они всё-таки решают встретиться со своей матерью. Так начинается их необычное «путешествие».