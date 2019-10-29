



Дата рождения: 21 февраля 1990 г.

Вес: 68 кг

Рост: 181 см

Дебют: мюзикл «Небесные часы» (천상시계), 2006 г.

Южнокорейский актёр Кан Ха Ныль (наст. имя Ким Ха Ныль) родился в Пусане. Окончил государственную школу традиционных видов искусств, затем столичный университет Чунан. В начале своего пути принимал участие в постановках мюзиклов. Благодаря приятной внешности и артистическим способностям быстро завоевал расположение публики.

Свой пути в мире кино артист начал со второстепенных ролей в различных сериалах и кино. Режиссёры заметили талант молодого человека, и уже скоро ему представилась возможность исполнить несколько важных ролей в сериалах «Наследники» (상속자들, 2013) и «Неудавшаяся жизнь» (미생, 2014). Актёр в своём большинстве играл роли школьника из богатой семьи, сына миллионера, сотрудника крупной компании, чем создал у зрителя впечатление сдержанного и холодного человека. Но, по словам коллег со сцены, это всего лишь его сценический образ, и сам артист в жизни очень ласковый и отзывчивый человек.

За всю свою карьеру Кан Ха Ныль принял участие в съёмках десятков сериалов и фильмов. Из его репертуара стоит выделить роль Кан Ин Су в фильме «Могила девушки» (Mourning Grave / 소녀괴담, 2014) и роль Юн Тон Чжу в фильме «Тон Чжу» (DongJu; The Portrait of A Poet / 동주, 2016). В этом году на экраны телевизоров вышел сериал телеканал KBS2 «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵, 2019), в котором актёр исполнил роль полицейского Хван Ён Сика, полюбившего девушку по имени Тон Бэк.

Кан Ха Ныль также обладает музыкальным талантом. На сегодняшний день в его репертуаре 11 песен, написанных к различным фильмам и сериалам.