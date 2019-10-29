Два американских стратегических бомбардировщика B-52 пролетели над Восточным морем

Стратегическое оружие может нанести сильнейший урон по противнику и парализовать возможность ведения дальнейших военных действий. К этой категории относятся баллистические ракеты с радиусом действия свыше 5,5 тыс. км. Они способны нести ядерные боеголовки, а потому являются оружием массового поражения. США обладают стратегическими бомбардировщиками, межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими атомными подлодками. Бомбардировщики B-52 имеют максимальную дальность полёта 16 тыс. км. При загрузке ракетами до 31 тонны она сокращается до 6.400 км. В случае, если противник представлен небольшой страной, то двух B-52 достаточно для нанесения огромного урона, поэтому простой полёт этих бомбардировщиков не остаётся без внимания потенциальных оппонентов.





Проведение операции B-52 в небе над Восточным морем не может не вызвать опасений стран региона. Это не касается союзников США – РК и Японии, но Россия, Китай и КНДР видят в этом большую угрозу. После мая КНДР возобновила ракетные испытания. 2 октября был осуществлён запуск БРПЛ «Пуккыксон-3». Если к концу года КНДР и США не придут к консенсусу в рабочих переговорах по денуклеаризации, то возможны дополнительные испытания БРПЛ. Ранее Север уже предлагал США изменить подход к переговорам, обозначив срок до конца этого года. В этой ситуации примечательно выступление председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля. Он отметил, что «дружественные отношения между главами КНДР и США не являются гарантией предотвращения обострения корейско-американских отношений».





На этом фоне осуществление полёта B-52 над Восточным морем может быть связано с часто звучащей со стороны Севера критикой. Кроме того, есть предположения, что он может быть нацелен на сдерживание России и Китая. 23 июля самолёты России и КНР проводили совместные полёты, несколько раз нарушив опознавательную зону ПВО (KADIZ) РК. Помимо этого, российский самолёт пролетел возле южнокорейских островов Токто. В результате истребители ВВС РК вылетели на перехват нарушителей, открыв предупредительный огонь. Нарушение KADIZ российскими ВВС повторилось 22 октября.



