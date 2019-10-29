«Умное» зеркало компании EONEOMS

© EONEOMS

Сегодня мы продолжим знакомство с участниками 50-й выставки Korea Electronics Show, которая проходила с 8 по 11 октября в выставочном центре KOEX. Сегодня на очереди компания EONEOMS (이원오엠에스). Познакомит нас с ней президент компании г-н Нам Хён Хо.





Наш продукт - это зеркало. Но не простое зеркало, а со встроенным монитором, работающим как планшет. Если подойти к нему, то система опознаёт человека, исходя из четырёх категорий – мама, папа, сын, дочь. На экране можно увидеть информацию о здоровье человека. Это, по сути, «умное» зеркало. В технологиях четвёртой промышленной революции применяется интернет вещей в пределах работы сенсоров, а также искусственный интеллект. Но пока технологии интернета вещей почти не используются в сфере ухода за здоровьем. «Умное» зеркало связано с различными аппаратами, имея доступ к информации о состоянии кожи, зубов, качества сна и других параметров. На зеркале ежедневно отображаются эти данные. Через такие «большие данные» зеркало в будущем сможет генерировать рекомендации по здоровью для отдельного человека, связывая его не только с больницами, но и предлагая какие-либо сопутствующие товары.





Компания EONEOMS была удостоена наград и большого внимания за «умное зеркало, помогающее человеку следить за состоянием своего здоровья, полагаясь на технологии интернета вещей. В мире моды появились «умные» зеркала, которые дают возможность через нажатие кнопок увидеть себя в разных нарядах и даже в макияже. Существуют зеркала, которые выполняют одновременно роль телевизоров и компьютеров, но примеров применения таких задумок в сфере здравоохранения пока мало. Именно этим и занялась компания EONEOMS.





«Умное» зеркало, если говорить о его применении в жилом помещении, может быть установлено начиная с проходной, к примеру, в двери шкафа для обуви. На потолке можно разместить аппарат воздушного обдува, который почистит человека от микропыли. Эти два устройства достаточно связать через интернет вещей. Кроме того, зеркало имеет функции идентификации голоса, отображения расписания дел, выхода в интернет, просмотра видеороликов на YouTube. В нашей разработке есть сенсор мониторинга сна. Как только человек ложится на кровать, начинается считывание информации о сердцебиении, дыхании, положении тела. Вся информация собирается, а утром можно увидеть результаты анализа. Всё это суммируется в большие данные, на основе которых эксперт может дать рекомендации.





Как только вы заходите в дом, «умное» зеркало идентифицирует вас и предоставляет различную полезную информацию. Оно может быть очень информативным и полезным. Это стало возможным благодаря технологическому потенциалу компании EONEOMS.





© EONEOMS

«Умное» зеркало - лишь одна из многих разработок, созданных нами в сфере здравоохранения. Мы и до этого занимались созданием программного обеспечения и аппаратных средств для реализации «умных» систем ухода за здоровьем в жилых помещениях. Мы работаем с 2011 года. До этого были зеркала, которые при нажатии кнопки на пульте управления выполняли функцию телевизора, но с появлением смартфонов мы занимаемся разработкой дополнительных функций, позволяющих через специальные приложения подключать «умные» зеркала к другой бытовой и специальной технике через интернет вещей.





Компания EONEOMS была создана в 2011 году. Сегодня она обладает большим технологическим заделом в сфере интернета вещей. Компания поставила цель совместить в «умном» зеркале разные технологии и концепции будущего. В результате впервые в мире был разработан аппарат по анализу сна через мониторинг дыхания человека. Он действует на базе Bluetooth, WiFi и интернета вещей. Аппарат был встроен в электрокровать. Технология применена в «умном» зеркале, которое широко используется крупными строительными компаниями в демонстрационных залах новых квартир.





Занимаясь «умными» зеркалами десять лет, мы поставляли продукцию в Россию, Саудовскую Аравию, страны Юго-Восточной Азии. Они устанавливались в дорогие квартиры. Но объёмы были небольшими. К разработке проявляют высокий интерес во Вьетнаме. Мы планируем начать активный экспорт. В марте запланировано появление новой продукции. Сейчас идёт работа по международной сертификации. Мы нацелены в первую очередь на рынки США и Юго-Восточной Азии. Помимо этого, мы работаем с коммерческими объектами. К примеру, создаётся система мониторинга клиентов магазинов. Когда человек входит в магазин, он сразу идентифицируется. Идёт сбор данных о том, какие товары он смотрел, чему уделял больше внимания, его пол, возраст и многое другое. Мы планируем и дальше создавать продукцию с применением интернета вещей и других современных наработок, отвечающих требованиям четвёртой промышленной революции.





Зеркало - один из самых распространённых и неотъемлемых компонентов повседневной жизни. Мы смотримся в зеркало после пробуждения, собираясь выходить из дома и после возвращения домой. Компания EONEOMS, стремясь к будущему, добавила к зеркалу функции интернета вещей, пытаясь сделать нашу жизнь ещё комфортнее.