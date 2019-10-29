Странный сосед (수상한 이웃)





Комедия, которую обязательно нужно посмотреть! В обычный жилой двор вселяется странный сосед, постоянно лезущий в дела людей вокруг него. Обычный офисный клерк, охранник дома, корейская поп-звезда, чрезмерно умный ребенок – все они, как выясняется, хранят тайны, и наблюдать без смеха за тем, как их выводят на чистую воду, невозможно!