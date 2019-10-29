Перспективы торговых отношений РК и Японии

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С момента введения Японией ограничений на экспорт в Корею прошло более ста дней. Пока южнокорейская промышленность, находящаяся в значительной зависимости от японского технологичного сырья, не понесла значительного ущерба. Между тем, 24 октября южнокорейский премьер-министр Ли Нак Ён встретился в Токио со своим японским коллегой Синдзо Абэ. На первый план выходит вопрос о том, позволит ли эта встреча снять напряжённость в отношениях двух стран. Разобраться в этом нам поможет профессор Ким Гван Сок с кафедры международных отношений университета Ханьян





Сам факт проведения встречи премьер-министров Республики Корея и Японии Ли Нак Ёна и Синдзо Абэ говорит о том, что момент наибольшей напряжённости в двусторонних отношениях позади. Теперь и в Японии поняли, что продолжение противостояния в торговле не принесёт никаких положительных результатов. К тому же в Токио не хотят, чтобы нынешний конфликт двух стран привёл к ухудшению ситуации в японской экономике, которая и так переживает трудности. Противостояние РК и Японии в вопросе торговли может затянуться, но не усугубиться.





24 октября глава правительства РК Ли Нак Ён, прибывший в Токио для участия в церемонии интронизации императора Нарухито, 20 минут беседовал со своим японским коллегой Синдзо Абэ. Это первый контакт представителей двух стран на высоком уровне с тех пор, как южнокорейский Верховный суд обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации. Ли Нак Ён и Синдзо Абэ отметили необходимость сотрудничества и диалога. Но, к сожалению, были озвучены различия в позициях сторон. Несмотря на это, можно сказать, что данный контакт может стать первым шагом к нормализации диалога.





Япония ввела ограничения на поставки в Республику Корея стратегического производственного сырья, исключив Сеул из списка приоритетных торговых партнёров. Таким образом, Япония ответила мерами экономического давления на позицию Сеула по компенсациям жертвам принудительной трудовой мобилизации. Вышеуказанное сырьё является ключевым в производстве одного из главных экспортных товаров - полупроводников. Поэтому отношения сторон начали стремительно ухудшаться. Сеул, между тем, пытался наладить диалог, отправляя в Токио посланников и используя другие каналы. Но после того, как Япония исключила Республику Корея из списка своих приоритетных торговых партнёров, в Сеуле было принято решение о прекращении сотрудничества с Токио в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Этот момент можно назвать пиком напряжённости в двухсторонних отношениях.





Японские меры экономического давления значительно осложнили работу южнокорейских компаний. В частности, в деловых кругах ухудшились настроения, что снижает инвестиционную активность. В результате инвестиции в производственные мощности уменьшаются. Япония ввела ограничения на поставки на южнокорейский рынок сырья для производства полупроводников и дисплеев более ста дней назад. За этот срок японские власти лишь семь раз одобрили экспорт в Республику Корея соответствующей продукции. Такая ситуация повлияла на биржевые котировки, а также заставило местные компании активизировать работу по налаживанию отечественного производства стратегического сырья. Таким образом, японские меры экономического давления дали толчок импортозамещению. Однако есть опасения, что промышленность всё ещё может столкнуться с трудностями после того, как закончатся запасы сырья. Однако под ударом находятся и японские компании.





Японская экономика прошла период «потерянного двадцатилетия», постепенно переходя к категории «потерянного тридцатилетия». В октябре МВФ представил прогноз, согласно которому в 2020 году рост японской экономики составит 0,5%. Осложняет ситуацию бойкот в Республике Корея японских товаров и услуг, в том числе отказ посещать Японию в знак протеста против мер Токио. Крупнейшие южнокорейские компании, не получая сырья из Японии, ищут другие каналы поставок, одновременно налаживая собственное производство. Таким образом, японские компании теряют клиентов.





В третьем квартале этого года японский экспорт в Корею сократился на 10,8%, а южнокорейский в Японию - на 4,2%. На фоне бойкота японских товаров и услуг профицит торгового баланса Японии в отношении южнокорейского рынка снизился на 25,5%. Спад наблюдается и в туристической отрасли. Таким образом, меры по ограничению экспорта стратегического сырья оборачиваются ущербом для обеих сторон.





У Японии, видимо, есть несколько требований к Республике Корея. Это отмена решения по соглашению о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), а также урегулирование разногласий по историческим спорам. Сеул может, в свою очередь, потребовать вернуть Республику Корея в список стратегических партнёров и отменить ограничение экспорта. Скорее всего, стороны будут постепенно пытаться урегулировать спорные моменты, чтобы достичь договорённостей. То есть, быстрое разрешение разногласий в кратчайшие сроки вряд ли возможно.