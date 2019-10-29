Прокуратура РК сочла незаконным сервис аренды автомобилей TADA

Сервис аренды пассажирского автотранспорта TADA начал действовать в РК в октябре прошлого года, имея в автопарке 300 минивэнов KIA Carnival и 9 тысяч водителей. Услугой аренды автотранспорта с выездом воспользовались к данному моменту 1 млн 300 тыс человек. Указывается, что стремительный рост популярности TADA стал результатом работы по исключению случаев отказа от вызовов. Обычные такси могут отказываться от вызова, исходя из указанного клиентом места назначения. В случае с TADA система распределения заказов работает автоматически, по сути являясь безотказной.





Сервис аренды пассажирского автотранспорта TADA с самого начала работы столкнулся с протестами таксистов. Шум начался вокруг вопроса о законности деятельности компании. То есть, дело в интерпретации закона. По действующему законодательству, в случае отсутствия лицензии на услуги такси предоставление клиенту водителя в коммерческих целях является незаконным. Однако есть исключение. Оно касается случаев, когда лицо, предоставляющее в аренду микроавтобус, в котором от 11 до 15 посадочных мест, может предоставлять водителя. TADA начала работу, основываясь на этом пункте. То есть, клиенту предоставляется в аренду минивэн, а к нему и водитель.





Компании такси считают, что TADA злоупотребила данной лазейкой в законодательстве. Полиция поддержала позицию TADA, не обнаружив состава правонарушения. С такой позицией дело было направлено в прокуратуру, где встали на сторону компаний такси, возбудив дело. Указывается, что клиенты TADA, по сути, пользуются услугами компании как сервисом вызова такси, а не аренды автомобиля. Прокуратура запросила министерство сухопутных территорий и транспорта озвучить свою позицию. Однако в ведомстве не стали делать официальных заявлений, учитывая оправданность новой бизнес-модели и стремление компаний такси, защитить свои интересы. Таким образом, теперь слово за судом. В министерстве уже давно работали над проектом поправок в законодательство с тем, чтобы разрешить проблему. Но из-за действий прокуратуры все труды могут пойти насмарку. В министерстве сухопутных территорий и транспорта считают, что спор должен решаться через общественное обсуждение. Прокуратура указывает, что деятельность TADA не прекращается, поскольку нужно дождаться решения суда.



