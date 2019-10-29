Подборка песен, подходящих для прослушивания осенью





Рубрику «Минин плейлист» октября мы украсили свежими песнями, которые могут составить вам, уважаемые радиослушатели, приятную компанию в этот осенний сезон. В эфире у нас прозвучали простые и теплые композиции. А открыла нашу очередную рубрику песня «Октябрьская погода» в исполнении '10cm', которая была записана, когда в '10cm' пока ещё выступали два исполнителя.

Для кого-то наступление осени сопровождается лёгкой хандрой, для других - жаждой обновления. Но, наверное, в любом случае, решение есть – можно заняться своим гардеробом, чтобы во всеоружии встретить сезон холодов! Про это в Корее есть песня под названием «Разбор гардероба» певца Ли Хан Чхоля, которая прозвучала далее на наших волнах. А затем мы предложили послушать спокойную и проникновенную песню «Опустошён» в исполнении певца Пола Кима. Песня получила звание главного трека второго регулярного альбома, выпущенного в октябре текущего года. А в её тексте исполнитель рассказывает о опустошительном состояние одиночества человека, которое приходит после огромного всплеска энергии.

А в завершение нашей очередной рубрики «Минин плейлист» мы предложили вам послушать, дорогие друзья, ещё один трек, который вполне может скрасить ненастный осенний день. Это была песня под названием «Человек», появившейся месяц назад. Трек из свежего релиза хип-хоп исполнителя ZICO.





© Neuron Music