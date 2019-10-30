Концерт BTS в Саудовской Аравии

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Среди зарубежных артистов BTS стала первой группой, выступившей на стадионе King Fahd International в Саудовской Аравии. Сами ребята из BTS рассказали, почему они приняли приглашение в Саудовску Аравию. Посыл тура 'Love Yourself: Speak Yourself' противоречит криминализации однополых отношений в Саудовской Аравии. А вот группа Super M после представления мини-альбома оказалась в центре мирового внимания. Группа упоминалась в журнале Forbes как коллектив, имеющий огромное количество фанатов. С ноября ребята отправятся в турне по Америке, чтобы встретиться со своими фанатами. А вот в Корее многие ожидают возвращения группы Brown Eyed Girls. 28 октября группа представит новый, седьмой по счету альбом. Подробности обо всем этом мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».