Рост потребительских цен в РК в сентябре составил минус 0,4%





Низкий рост потребительских цен в РК - серьёзная проблема, но ещё бóльшую озабоченность вызывают темпы снижения данного показателя. В сентябре 2017 года рост потребительских цен превышал 2%. Это ниже среднего уровня по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но выше, чем в странах Евросоюза и Японии. В сентябре прошлого года инфляция составила 2,1%, сравнявшись с показателем Евросоюза. С ноября 2018 года в крупнейших странах мира началось замедление темпов сокращения инфляции, однако в РК, наоборот, снижение инфляции ускорилось. В марте этого года рост потребительских цен составил 0,4%. За тот же период в ОЭСР средний уровень снизился с 2,7% до 2,3%. Незначительный спад отмечался также в Еврозоне, США и Японии. В сентябре южнокорейский показатель составил минус 0,4%.





По мнению экспертов Корейского института развития, влияние на нынешний спад оказали не только факторы поставок продукции на рынок, но и ухудшение потребительских настроений. Указывается также на сокращение инвестиций и снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Отмечается, что снижение инвестиций в частном секторе приводит к сокращению числа рабочих мест и в результате к спаду потребления.





Правительство считает, что причина сложившейся ситуации заключается в нынешней экономической политике. Именно она обусловила снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и сохранение стабильных цен на нефтепродукты. В Корейском институте развития пришли к выводу, что спад роста потребительских цен вызван временными факторами и не имеет ничего общего с дефляцией. Однако обеспокоенность по этому поводу нарастает. В этой связи всё внимание сейчас приковано к тому, будет ли продолжаться снижение цен. В Банке Кореи не исключают, что ситуация будет ухудшаться. В частности, ожидаемая инфляция на октябрь составила 1,7%. Это минимальная отметка с февраля 2002 года, когда начался сбор соответствующей статистики.







