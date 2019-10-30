Рассказ «Убей лень» писательницы Ку Гён Ми

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2019-10-30
#У книжной полки l 2019-10-29
В Центр лечения лени меня отправила бабушка.
나를 지금의 이 ‘게으름체료센터’에 집어넣은 사람은 할머니였다.
С этих слов начинается рассказ писательницы Ку Гён Ми «Убей лень», который был опубликован в 2008 году. Главная героиня произведения – двадцатипятилетняя девушка, которая живёт в доме бабушки вместе с разведённой матерью. Глава этой семьи – бабушка. Она всю жизнь держала кафе и кормила семью, поэтому подготовку к трудоустройству воспринимала как болезнь.
Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:
Если человек по каким-то причинам не может устроиться на работу или увольняется с хорошего места ради другой работы, то в обществе сразу считают его ленивым, даже не спрашивая о причинах. Чтобы максимально показать всю хладнокровность современного общества, лень в рассказе считается болезнью, которую лечат в необычном и странном центре.
Лечебный центр походил больше не на медицинское учреждение, а на учебное. Пациентов называли здесь учащимися, а сотрудников – учителями. Возможно, центр специально назвали лечебным для таких людей, как бабушка, которые считали лень болезнью.
정확하게 말하면 입원이 아니라 입소가 맞다.
할머니는 게으름을 병이라고 했지만
사실은 습관이나 무기력에 더 가까우니까.
그래서 이곳의 우두머리는 원장이 아니라 교장이고,
직원들은 간호사가 아니라 선생이다.
선생은 우리를 교육생이라고 부른다.
그런데 왜 이곳의 명칭은
학교나 훈련소가 아니라 치료센터일까.
어쩌면 교육생들을 철저하게 교육시키겠다는
강한 의지의 표명인지도 모르겠다.
또 어쩌면 게으름을 병이라고 생각하는
우리 할머니같은 사람들을 위해
일부러 그렇게 지었는지도 모른다.
Писательница Ку Гён Ми родилась в 1972 году в Ыйрёне провинции Кёнсан-Намдо. Её дебют состоялся в 1999 году после победы в литературном конкурсе газеты «Кёнхян синмун» с рассказом «Остановка в мотеле с камелиями». Автор произведений «Целеустремлённая женщина» (2002), «Человек-бездельник» (2005).
2019-10-30
2019-10-29
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2019-10-30