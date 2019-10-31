



Роль героев второго плана часто недооценивается, а ведь именно они позволяют полностью раскрыть образ главного героя. В нашем выпуске мы расскажем о второстепенных героях корейских известных сказов пхансори, а также познакомим вас с музыкальными фрагментами с участием этих героев.





Выпуск 437. Герои второго плана

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхунхян», в котором Панчжа приглашает Чхунхян в беседку по просьбе Ли Мон Рёна – Ким Со Хи (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо» о жадности Нольбо – О Чжон Сук (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Сим Чхон», в котором мамаша Ппэндок и слепец Сим отправляются на пир слепых – Ким Су Ён (вокал)