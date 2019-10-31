1 ноября в РК стартует фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa
2019-10-31 13:34:19
#Мелодии Кореи l 2019-10-30
Роль героев второго плана часто недооценивается, а ведь именно они позволяют полностью раскрыть образ главного героя. В нашем выпуске мы расскажем о второстепенных героях корейских известных сказов пхансори, а также познакомим вас с музыкальными фрагментами с участием этих героев.
Выпуск 437. Герои второго плана
* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхунхян», в котором Панчжа приглашает Чхунхян в беседку по просьбе Ли Мон Рёна – Ким Со Хи (вокал)
* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо» о жадности Нольбо – О Чжон Сук (вокал)
* Отрывок из пхансори «Сказание о Сим Чхон», в котором мамаша Ппэндок и слепец Сим отправляются на пир слепых – Ким Су Ён (вокал)
2019-10-31 13:34:19
2019-10-30 12:10:46
2019-10-31 13:39:57