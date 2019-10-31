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Давай дерзай! (3) 됐지?

#Говорим как герои сериалов l 2019-10-27

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

됐지?

[Твэт-чи] 

Ну как?


Грамматика

Происходит это выражение от глагола 되다 «стать, становиться, наступать» в форме прошедшего времени, разговорного стиля речи 됐다. Плюс вопросительный знак,  получается 됐지? «ну как?» Вообще это выражение применяется, когда говорящий, выполнив что-либо, требуемое ему, спрашивает о результате. Скорее всего, ближе по смыслу будет перевод «доволен?»


너가 말한대로 벽지를 바꿨어됐지?

- Поменял обои, как ты говорил, ну как?


오늘 안으로 서류 작업 마감할게됐지?

- Я сегодня завершу работу с документами, хорошо?


그럼 우리 이쯤에서 합의하자됐지?

- Давай здесь договоримся, хорошо?


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