Давай дерзай! (3) 됐지?

Фраза недели

됐지?

[Твэт-чи]

Ну как?





Грамматика

Происходит это выражение от глагола 되다 «стать, становиться, наступать» в форме прошедшего времени, разговорного стиля речи 됐다. Плюс вопросительный знак, получается 됐지? «ну как?» Вообще это выражение применяется, когда говорящий, выполнив что-либо, требуемое ему, спрашивает о результате. Скорее всего, ближе по смыслу будет перевод «доволен?»





- 너가 말한대로 벽지를 바꿨어, 됐지?

- Поменял обои, как ты говорил, ну как?





- 오늘 안으로 서류 작업 마감할게, 됐지?

- Я сегодня завершу работу с документами, хорошо?





- 그럼 우리 이쯤에서 합의하자, 됐지?

- Давай здесь договоримся, хорошо?



