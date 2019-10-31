Давай дерзай! (3) 됐지?

1 ноября в РК стартует фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa
2019-10-31 13:34:19
#Говорим как герои сериалов l 2019-10-27
Фраза недели
됐지?
[Твэт-чи]
Ну как?
Грамматика
Происходит это выражение от глагола 되다 «стать, становиться, наступать» в форме прошедшего времени, разговорного стиля речи 됐다. Плюс вопросительный знак, получается 됐지? «ну как?» Вообще это выражение применяется, когда говорящий, выполнив что-либо, требуемое ему, спрашивает о результате. Скорее всего, ближе по смыслу будет перевод «доволен?»
- 너가 말한대로 벽지를 바꿨어, 됐지?
- Поменял обои, как ты говорил, ну как?
- 오늘 안으로 서류 작업 마감할게, 됐지?
- Я сегодня завершу работу с документами, хорошо?
- 그럼 우리 이쯤에서 합의하자, 됐지?
- Давай здесь договоримся, хорошо?
2019-10-31 13:34:19
2019-10-30 12:10:46
2019-10-31 13:39:57