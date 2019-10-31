Глава 16. Флейта Манпхасикчок (2)

После визита на гору король добрался до речки рядом с монастырём Киримса. Спустя некоторое время туда прибыл наследный принц Ли Гон, который внимательно осмотрел пояс короля, подаренный драконом: «Отец, пояс и есть сам дракон». Король поинтересовался: «Это как? Можешь доказать правдивость твоих слов?» Сын оторвал один из камней, украшавших пояс, и бросил его в речку. Камень превратился в дракона, который взлетал в небо. А на том месте появился пруд, который позже назвали «Прудом дракона».

Король обрадовался, и приказал сделать флейту из бамбука, как ему сказал дракон. Готовую флейту хранили на складе крепости «Вольсон» в Кёнчжу.

Король играл на флейте, когда страну настигало бедствие. В случае атаки врагов флейта помогала отбить их. Помимо этого, с помощью флейты он решил проблему засухи и сильного дождя. Король назвал её «Манпхасикчок» и объявил национальным сокровищем.





Несколько лет спустя принц Ли Гон стал королём и получил имя Хё Со. Однажды талантливый хваран, т.е. молодой представитель элиты в Силла, по имени Пуреран был пойман тангутами на границе. Услышав эту печальную новость, его близкий Ан Сан решил спасти друга.

Король Хё Со сразу пошёл на склад за флейтой, чтобы помочь юношам. Но на складе ничего не было! Помимо флейты также пропал волшебный музыкальный инструмент комунго, который называется «Хёнгым». Люди всячески пытались найти инструменты, но им не удалось это сделать. Король обещал дать большие деньги тому, кто найдёт сокровища. Между тем, родители молодых парней молились день и ночь в буддийском храме Пэкрюлльса. Однако все их усилия оказались безрезультатными. Так прошло около месяца.

Однажды вдруг произошло чудо! В храме Пэкрюльса откуда-то появились Пуреран и Ан Сан, а с ними были и два потерянных сокровища! Хваран рассказал: «Мы не знаем, как оказались здесь. Нам помог какой-то монах. Я не знаю, как он меня нашёл, но в одной руке он держал флейту, а в другой – комунго. Монах спросил, скучаю ли я по родине. Я ответил, что скучаю по родителям и королю так сильно, что сложно измерить массу этого чувства. Он сломал флейту пополам, и на одной её части плыл я, на другой – Ан Сан. Сам монах плыл на струнном инструменте».

После этих слов Пуреран, увидев статую Будды, сильно удивился. Лицо статуи было похоже на лицо монаха, помогавшего ему. Новость о возвращении сокровища обрадовала короля. Пуреран и его семья получили подарок от короля.