Законопроект о встречах разделённых корейских семей США и КНДР 

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона о проведении встреч разделённых корейских семей. Имеются в виду встречи американских корейцев с их родственниками в КНДР. В настоящее время за пределами Корейского полуострова, включая США, проживают, по предварительным подсчётам, около двухсот тысяч корейцев, разлучённых со своими родственниками. Разделённые семьи, проживающие на Юге Корейского полуострова, встречались со своими родственниками на Севере, но корейцы из других стран такой возможности пока не имели.

Впервые предложение о проведении встреч разделённых семей прозвучало ещё в 1971 году, но первую встречу удалось организовать лишь в 1985 году. Прошло ещё 15 лет, прежде чем встречи возобновились, однако из-за перепадов в отношениях между Югом и Севером возникали длительные перерывы. В личных встречах приняли участие 4,5 тысячи человек, и ещё 560 человек встретились со своими родственниками по ту сторону границы в ходе видеоконференций. Что касается американских корейцев, то они участвовали в нескольких встречах со стороны Юга, и лишь некоторым удавалось через третьи страны наладить переписку или даже добиться встречи с родственниками из КНДР.

Законопроект о проведении встреч разделённых корейских семей, принятый комитетом по иностранным делам Палаты представителей, является плодом продолжительных усилий американских корейцев. Им удалось получить поддержку парламентариев с помощью ряда общественных организаций, которые с 2013 года прилагали усилия для того, чтобы добиться законодательной поддержки организации встреч американских корейцев с родственниками в КНДР. В рамках этих усилий в прошлом году были разосланы письма членам Конгресса США с просьбой признать вопрос о встречах разделённых семей одним из направлений северокорейской политики США. Резолюции по данному вопросу Конгресс США принимал и раньше, но законопроект подготовлен впервые.