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Систематическое изучение иностранных языков в КНДР берёт своё начало в 1958 году. Тогда наибольшей популярностью пользовался русский язык. Позднее зависимость Северной Кореи от СССР снизилась, и интерес к русскому языку ослаб. Основным иностранным языком стал английский. Поскольку владение иностранными языками напрямую влияет на будущее человека, языковое образование становится всё более востребованным на Севере. Перед теми, кто хорошо владеет иностранным языком, открывается перспектива работы за рубежом, включая дипломатическую службу. О системе их изучения в Северной Корее расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.