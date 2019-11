Свежий диск, записанный в полном составе коллектива 'NU'EST'

В рубрике «Новые альбомы» ноября мы проиграли песни свежего мини-альбома бойз-группы 'NU'EST', который появился в продаже в октябре 2019 года. Многие из наших постоянных радиослушателей, скорее всего, помнят, как в апреле 2019 года бойз-группа вернулась в полном составе коллектива с шестым мини-альбом с главным треком 'BET BET'. Он превзошёл ожидания меломанов. А спустя шесть месяцев ребята поспешили выпустить седьмой по счёту мини-альбом под названием 'The Table', который оказался не менее крепким, чем предыдущий диск. Звание главного трека свежего диска получила песня ‘LOVE ME' или «Люби меня» альтернативного хаус жанра с элементами R&B музыки. Именно трек ‘LOVE ME' или «Люби меня» открыл нашу рубрику в исполнении бойз-группы 'NU'EST'

Основной темой седьмого мини-альбома является «любовь». В песнях из нового диска ребята рассуждают о чувствах, разных мыслях и воспоминаниях, которые, наверно, не чужды многим слушателям, имевшим подобный опыт. В очередной мини-альбом вошли в общей сложности 6 треков, все они довольно простые и лёгкие для прослушивания. Под такую музыку можно спокойно расслабиться, они навевают приятные воспоминания. Далее мы предложили прерваться ненадолго и послушать трек ‘ONE TWO THREE' или «Раз, два, три!» музыкального жанра New Jack Swing в исполнении бойз-группы 'NU'EST'. А затем в эфире прозвучала любовная серенада R&B жанра - песня 'Call me back' или «Перезвони мне» бойз-группы 'NU'EST'.

Далее мы предложили взиманию наших уважаемых радиослушателей спокойную и лиричную песню ‘Trust me' или «Поверь мне» поп R&B жанра в исполнении бойз-группы 'NU'EST'. А в завершении очередной рубрики «Новые альбомы» мы предложили вам послушать немного тоскливую, но бесспорно очень красивую фолк-рок-балладу под названием «Если бы мы любили» группы 'NU'EST'.





© YONHAP News