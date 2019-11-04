«IZ*ONE» выпускает первый полноформатный альбом

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Музыкальная группа «IZ*ONE» (아이즈원) завершила работу над первым полноформатным альбом. По сообщениям продюсерской компании «Off The Record Entertainment», его выпуск запланирован на 11 ноября.

Новый альбом получил название «BLOOM*IZ». В прошлый вторник певицы поделились новостью через социальные сети и YouTube, загрузив небольшой рекламный видеоролик. Напомним, предыдущий альбом группы «HEART*IZ» был опубликован в апреле этого года. Он получил большую популярность и был продан тиражом в 130 тыс. экземпляров.

«IZ*ONE» дебютировала в октябре прошлого года после окончания музыкального телешоу «PRODUCE 48». Группа состоит из 12 участниц, три из которых являются гражданами Японии.