«Black Pink» установила новый рекорд по числу просмотров в YouTube





Видеоклип группы «Black Pink» (블랙핑크) к песне «As if it’s your last» (마지막처럼) посмотрели более 700 млн пользователей YouTube. Ранее два других видеоролика – «DDU-DU DDU-DU» (뚜두뚜두) и «BOOMBAYAH» (붐바야) также отметились рекордным количеством просмотров.

«Black Pink» стала одной из первых K-POP групп, имеющих в своём активе 3 видеоролика с более 700 млн просмотров. На сегодняшний день пользователи YouTube посмотрели клип «DDU-DU DDU-DU» (뚜두뚜두) более 991 млн раз, и совсем скоро ролик преодолеет планку в один миллиард просмотров.

Музыкальный коллектив «Black Pink» состоит из 4 участниц. Певицы дебютировали в 2016 году и получили широкую известность благодаря таким хитам, как «BOOMBAYAH» (붐바야), «WHISTLE» (휘파람). Недавно артистки завершили мировое турне. Уже в декабре и в начале следующего года состоятся концерты в Японии.