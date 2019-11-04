Стартовал показ сериала «Изящная месть» телеканала KBS2

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Телеканал KBS2 в этот понедельник начал показ нового сериала «Изящная месть» (Gracious Revenge / 우아한 모녀). Это история о трагической судьбе матери с дочерью и их желании отомстить. По словам режиссёра О Су Сон (어수선), сюжет сериала дополнен тайной рождения и похищения ребёнка.

Главные роли исполнили актрисы Чхве Мён Гиль и Чха Е Ран, принимавшая участие в съёмках сериала «Парфюм» (Perfume / 퍼퓸). «Изящная месть» выходит на экраны телевизоров по будням в 19:50 по Сеульскому времени.