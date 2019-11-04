Новый альбом певицы Тхэ Ён покорил мировые чарты iTunes

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Новый альбом певицы Тхэ Ён (태연) «Purpose» занял первое место среди лучших альбомов по версии iTunes в 21 государстве, включая Объединённые Арабские Эмираты, Индию, Гонконг, Индонезию, Саудовскую Аравию и другие страны. Об этом сообщили в продюсерской компании SM Entertainment в прошлый вторник, 29 октября.

Альбом «Purpose» вышел днём ранее. В него вошли 12 песен. Главный трек «Spark» (불티) занял первые строчки в крупнейших корейских чартах. Напомним, Тхэ Ён дебютировала в 2007 году в составе музыкальной группы «Girls Generation» (소녀시대). В 2015 году певица выпустила первый сольный альбом «I». Большую популярность получили песни «Fine», «For Seasons» (사계) и «Rain».