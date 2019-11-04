Двенадцатый подозреваемый (열두 번째 용의자)





Осень 1953 года. Корея находится в полной разрухе после полувека под колониальным управлением Японии и только что закончившейся Корейской войной. На горе Намсан находят тело известного поэта без малейших зацепок относительно того, кто бы мог его убить. Полицейский детектив отправляется в литературный салон, куда часто захаживал поэт, чтобы разрешить загадку, но понимает, что все на самом деле не так просто, как он думал…