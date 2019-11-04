Сериал телеканала KBS1 «На пути к счастью»

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Экспорт полупроводников восстанавливается
2019-11-04
#Культурная афиша l 2019-10-28
Путь к счастью самой обычной невестки!
Главная героиня Кан Ё Вон после свадьбы переехала в дом родителей мужа. Для неё это стало большим испытанием. Каждый день она живёт надеждой на то, что в скором времени они с мужем переедут в собственный дом. Но судьба распорядилась иначе: вскоре муж героини погибает в результате транспортной аварии.
Смерть любимого человека не сломила Ё Вон, и она решила начать всё сначала.
Вскоре в её жизни появляется молодой человек по имени Пон Чхон Дон.
Его жизнь также сложилась непросто, однако он стойко преодолел все трудности.
Сможет ли Ё Вон преодолеть все препятствия на своём пути,
осуществить свою мечту и найти новую любовь?
Романтическая история, в которой каждый найдёт себе утешение, начинается!
Кан Ё Вон (Чхве Юн Со)
Пон Чхон Дон (Соль Чжон Хван)
Ким Чжи Хун (Сим Чжи Хо)
Хван Су Чжи (Чон Ю Мин)
Невестка сбежала из дома!
На экранах с 28 октября / По будням в 20:30 KST (120 серий)
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2019-11-04
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