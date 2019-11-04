Сериал телеканала KBS1 «На пути к счастью»

Путь к счастью самой обычной невестки!





Главная героиня Кан Ё Вон после свадьбы переехала в дом родителей мужа. Для неё это стало большим испытанием. Каждый день она живёт надеждой на то, что в скором времени они с мужем переедут в собственный дом. Но судьба распорядилась иначе: вскоре муж героини погибает в результате транспортной аварии.





Смерть любимого человека не сломила Ё Вон, и она решила начать всё сначала.

Вскоре в её жизни появляется молодой человек по имени Пон Чхон Дон.

Его жизнь также сложилась непросто, однако он стойко преодолел все трудности.





Сможет ли Ё Вон преодолеть все препятствия на своём пути,

осуществить свою мечту и найти новую любовь?





Романтическая история, в которой каждый найдёт себе утешение, начинается!









Кан Ё Вон (Чхве Юн Со)

Пон Чхон Дон (Соль Чжон Хван)

Ким Чжи Хун (Сим Чжи Хо)

Хван Су Чжи (Чон Ю Мин)









Невестка сбежала из дома!

На экранах с 28 октября / По будням в 20:30 KST (120 серий)







