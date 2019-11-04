Страны АТР достигли определённого прогресса в создании экономического партнёрства

Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP) было инициировано Китаем. По сути, это разностороннее соглашение о свободной торговле. Переговоры по этому вопросу начались с ноября 2012 года. RCEP является частью противоборства США и КНР за лидерство в мировой экономике. США, при бывшем президенте Бараке Обаме, выступали за Транстихоокеанское партнёрство (TPP). Его основу составляли дружественные Вашингтону страны, в числе которых Япония, Австралия, Канада и другие. Китай в этот список не попал. Восприняв этот шаг как создание отдельной экономической сети, Китай инициировал RCEP. Вначале переговоры по Транстихоокеанскому партнёрству проходили в положительном ключе, чего нельзя было сказать о RCEP. Но с началом работы администрации Дональда Трампа ситуация полностью изменилась.





Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство должно объединить 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В их числе 10 стран-членов АСЕАН и 6 стран, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле – РК, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия и Япония. Общее население этих стран составляет 3 млрд 600 млн человек, а ВВП достигает 32% от мирового показателя. Начало работы RCEP открывает для экспортно-зависимой РК огромный рынок. Это касается не только экспорта, но и выхода на рынки развития инфраструктуры. Кроме того, толчок получит и «новая южная политика» РК. Ожидается синергетический эффект во взаимодействии в рамках соглашений о свободной торговле (FTA), поскольку РК заключила такие соглашения со всеми участниками RCEP, за исключением Японии. FTA обеспечат доступ к рынкам, а Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство позволит быстро решить все технические вопросы по указанию страны-производителя товара, таможенных процедур и других моментов.





Положительный эффект ощутят южнокорейские отрасли автомобилестроения и электроники. Так как в странах региона высокий спрос на данную продукцию, южнокорейские компании получат более широкие возможности по выходу на рынки Вьетнама и Малайзии, которые будучи развивающимися производственными платформами для мировых корпораций, нуждаются в крупных инвестициях и наращивании промышленного потенциала. Положительно RCEP скажется также на развитии инвестиций в сферу услуг, которая получит выход на рынки Китая и Восточной Азии. Конечно, не обходится без опасений. Так, растёт обеспокоенность по поводу отрицательного влияния RCEP на сельскохозяйственную отрасль РК. Однако, помимо этого, других явных минусов пока не наблюдается. В Корейском институте международной экономической политики (KIEP) провели анализ эффекта Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства. Был сделан прогноз о том, что в течение десяти лет в рамках инициативы рост реального ВВП РК может достичь 1,76%. Кроме того, ожидается увеличение потребительского благосостояния. В целом перспективы очень позитивны, так как экономики Китая, Индии и стран АСЕАН продолжают расти.



