Новый путь урегулирования проблем между Сеулом и Токио 

Выступая во вторник со специальной лекцией в токийском университете Васэда, спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан предложил новый путь урегулирования проблем корейских жертв принудительной трудовой мобилизации и сексуального рабства в период японской колониальной оккупации. Он предложил создать специальный фонд силами деловых кругов и граждан РК и Японии. Предложение спикера можно назвать форматом «1+1+α», поскольку оно предусматривает создание компаниями двух стран фонда помощи упомянутым корейским жертвам. Знак α подразумевает добровольное участие в создании данного фонда. Мун Хи Сан также предложил включить в фонд 6 млрд вон или 5 млн 180 тыс. долларов из Фонда примирения и исцеления. Он был создан в соответствии с договорённостью Сеула и Токио от 28 декабря 2015 года с целью оказания помощи женщинам - жертвам сексуального рабства. В июле нынешнего года фонд был расформирован правительством РК, которое объяснило своё решение тем, что договорённости от 2015 года не могут разрешить проблему жертв сексуального рабства.

Различные варианты создания фонда помощи жертвам принудительной трудовой мобилизации и сексуального рабства обсуждались неоднократно. Однако предложение спикера Национального собрания отличается от них. Предложено сначала создать правовую основу для образования фонда, из которого можно было бы выплачивать компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации, выигравших дело в Верховном суде РК. При этом японские компании, использовавшие принудительный труд, будут освобождены от выплаты компенсаций. Мун Хи Сан предложил также определить конечные сроки для решения проблем всех жертв, связанных с договором о нормализации отношений РК и Японии от 1965 года.

Япония дала отрицательный ответ на предложение спикера Национального собрания РК. По сообщению телерадиокомпании NHK, правительство Японии не может принять данное предложение. Источник в японском правительстве заявил, что деловые круги не могут взять на себя расходы на создание фонда. Тем не менее, предложение Мун Хи Сана может придать импульс диалогу между Сеулом и Токио, поскольку нынешняя напряжённая ситуация в южнокорейско-японских отношениях наносит ущерб обеим сторонам.