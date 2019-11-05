



Ещё лет двадцать назад корейская скрипка хэгым не только не пользовалась популярностью, но даже считалась инструментом бродяг и нищих. Сейчас же хэгым любят за проникновенные мелодии, приятно согревающие душу. Такие перемены стали возможны благодаря исполнителям, играющим на этом инструменте. Подробнее о них и о мелодиях для скрипки хэгым вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 438. Скрипка хэгым

* Мелодия «Красоты мира» (композитор Кан Сан Гу) – Чон Су Нён (скрипка хэгым)

* Мелодия «Hey ya» (композитор Рю Хён Сон) – Кан Ын Иль (скрипка хэгым)

* Мелодия «Согласие между супругами» – Ккотпёль (скрипка хэгым)