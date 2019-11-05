Глава 17. Легенда о Чук Чи

Чук Чи родился у одного из высших сановников по имени Суль Чжон. Суль Чжон вступил в должность губернатора провинции Сакчу, и отправился в резиденцию. Когда Суль Чжон добрался до горного перевала «Чукчирён», он встретил некого буддиста, который работал над прокладкой дороги.

Суль Чжон на мгновение остановил на нём взгляд. Когда их взгляды встретились, они почувствовали, что их связывает судьба. Они познакомились и поговорили. Хотя разговор был коротким, но этого было достаточно, чтобы понять друг друга. Прошел месяц после того, как Суль Чжон начал работать губернатором. Однажды он увидел буддиста во сне. Когда Суль Чжон рассказал об этом жене, оказалось, что и ей приснился такой же сон. Губернатор тут же направил слугу, чтобы узнать, как живёт буддист. Оказалось, что он умер в тот же день, когда приснился сон. Суль Чжон подумал: «Сон говорит о том, что буддист воскреснет, скорее всего, он будет моим сыном». Он направил военных на горную вершину на Севере, чтобы обустроить могилу, и построить статую Будды Майтреи. Вскоре Суль Чжон заметил у жены признаки беременности. Будущие родители решили назвать ребёнка Чук Чи в честь места, где Суль Чжон встретил этого буддиста.

Чук Чи вырос великим человеком, как и ожидали его родители. Он вместе с генералом Ким Ю Сином внёс вклад в объединение трех государств под властью Силла. Кроме того он пользовался большим уважением среди хваранов, так как больше всего ценил своих людей. Я расскажу вам одну историю.

Однажды Чук Чи узнал, что Тык О, молодой хваран, который подчинялся ему, не появлялся на учениях около 10 дней. Он пошёл в дом Тык О, чтобы узнать, в чём дело. Мать молодого хварана пояснила: «Сын не успел вам сообщить. По распоряжению командира деревни Морян-ри Ик О ему пришлось срочно уехать. Он сейчас работает в крепости Пусансон». Чук Чи решил встретиться с Тык О. Увидев, как его ученик усердно работает, Чук Чи попросил Ик О дать Тык О отпуск на несколько дней. Но командир отказался. Тогда, высоко оценив поступки нашего героя, госслужащий по имени Кан Чжин предложил командиру 30 мешков риса взамен отпуска Тык О. Но командир вновь отказался. Он согласился только тогда, когда ему обещали дать вдобавок седло для лошади.

Позже глава хваранов осудил поступок командира и решил наказать его. Хитрый командир убежал, и вместо него был наказан его сын. Слухи о Чук Чи дошли до короля. Король высоко оценил поступки Чук Чи и Кан Чжина.